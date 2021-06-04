ФАС подготовит законопроект на основе поручений президента на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оперативно подготовит законопроект на основе поручений президента, озвученных в ходе ПМЭФ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ФАС.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), предложил отметить согласование с антимонопольными органами сделки по слиянию и поглощению на сумму менее 800 млн рублей. По его словам, малый и средний бизнес в России должен быть освобожден от избыточного антимонопольного контроля.

"ФАС России оперативно подготовит соответствующий законопроект на основе поручений президента, данных в ходе выступления на ПМЭФ. Ведомством ведется планомерная работа по снижению избыточного контроля в отношении субъектов МСП", - заявили в ФАС.

В антимонопольной службе напомнили, что в рамках поправок к "антикартельному пакету" ФАС учла предложения и замечания бизнеса, в частности были исключены положения, которые наделяли ведомство функциями правоохранительных органов. Речь идет о праве проводить выемки и изъятия документов при проведении проверок, передачи в антимонопольное ведомство результатов оперативно-розыскной деятельности.

"Все механизмы, повышающие эффективность имеющих инструментов ФАС по борьбе с картелями, сохранены.

Отметим, что "антикартельный пакет" предусматривает повышение планки картельного дохода (с 50 до 100 млн рублей), который может стать основанием для уголовного преступления. Тем самым предлагается существенно декриминализовать состав этого преступления: теперь под действие уголовного преследования будут попадать крупные картели с доходом свыше 100 млн рублей", - указывают в ведомстве.

Что уже внесено и что еще будет

Отмечается, что ФАС внесла в правительство законопроект, который предусматривает возможность уплаты субъектами малого или среднего предпринимательства половины суммы от наложенного административного штрафа в случае привлечения к административной ответственности за антиконкурентные соглашения и при условии уплаты административного штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.

"ФАС России работает над формированием долгосрочного и понятного для участников рынка порядка исполнения полномочий службы, поддержания баланса между производителями и потребителями. Наша задача не штрафовать нарушителей, а предотвратить нарушение, мы уходим от "палочной системы". Основные приоритеты в работе ведомства - содействие созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций, развитие конкуренции", - отметил глава ФАС России Максим Шаскольский, слова которого передает пресс-служба.