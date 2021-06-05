Глава AFP поблагодарил ТАСС за организацию конференции СМИ с Путиным

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Конференция глав международных информационных агентств, которая в этом году состоялась в онлайн-формате, была насыщенной и интересной и позволила затронуть широкий круг тем. Об этом заявил ТАСС президент и генеральный директор AFP Фабрис Фрис после завершения разговора с российским лидером.

О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств.

О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств. Главное

"Я уже второй раз участвую в такой встрече. Очень интересно узнать мнение такого опытного лидера, как российский президент Владимир Путин, о ситуации в мире. Я знаю, что он владеет информацией по самым разным вопросам", - поделился Фрис.

Отдельно он поблагодарил ТАСС за подготовку этой виртуальной встречи и отметил, что данный формат, организованный по российской инициативе, сейчас является уникальным. Фрис добавил, что данная конференция стала не только возможностью задать вопросы российскому лидеру, но и увидеть коллег со всего мира. Он выразил сожаление в связи с тем, что из-за пандемии участники не смогли на этот раз встретиться лично.

"Я не знаю других подобных примеров. Это весьма уникальная инициатива вашей страны, и я высоко ценю такую традицию, такую возможность", - подчеркнул глава AFP.

"Для меня это также прекрасная возможность увидеть всех моих коллег со всего мира. Очень жаль, что на этот раз мы не смогли встретиться в России, я бы хотел увидеться со всеми в неповторимой атмосфере Санкт-Петербурга. Надеюсь, что в следующем году это мероприятие состоится вновь и такой визит станет возможным", - заключил он.

Встреча с представителями мировых информационных агентств, организованная ТАСС, проводится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже в седьмой раз. Модератором беседы выступил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Как ранее заявлял сам президент России, этот уникальный формат общения с руководством крупнейших международных информационных агентств позволяет ему заявить о своей позиции по вопросам фундаментального характера, которые представляют большой, серьезный интерес.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.