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ПМЭФ-2021

Агентство Anadolu считает очень полезной встречу Путина с главами информагентств

Главный редактор Юсуф Озхан поблагодарил ТАСС за организацию медиасессии с президентом

АНКАРА, 5 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Встреча президента России Владимира Путина по видеосвязи с представителями мировых информационных агентств является очень полезным мероприятием, позволяющим узнать официальную позицию России на самом высоком уровне. Об этом заявил в субботу корреспонденту ТАСС заместитель генерального директора и главный редактор государственного турецкого агентства Anadolu Юсуф Озхан.

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить российское информационное агентство ТАСС за организацию этой специальной медиасессии с президентом Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ-2021. Эта площадка стала традиционной и очень полезной медиавстречей, на которой ведущие мировые информационные агентства находят возможность задать господину Владимиру Путину вопросы по региональным и международным проблемам, а также узнать официальную позицию России на самом высоком уровне", - подчеркнул Озхан.

Мероприятие, организованное агентством ТАСС, прошло в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже в седьмой раз. Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

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Путин, Владимир ВладимировичТурцияПМЭФ-2021
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