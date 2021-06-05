Замглавы PTI: Путин был достаточно откровенен на встрече с главами информагентств

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июня. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Президент России Владимир Путин достаточно откровенно отвечал на вопросы в ходе состоявшейся в пятницу беседы с руководителями мировых информационных агентств. Такое мнение высказала в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель главы индийского информагентства PTI (Press Trust of India) Приянка Тику, также принимавшая участие во встрече.

О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств.

О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств. Главное

"Это был очень познавательный опыт. Спасибо ТАСС за организацию взаимодействия с президентом России, поскольку это было очень информативное общение, в том числе и учитывая достаточную откровенность президента России, когда он отвечал на вопросы во время встречи", - сказала Тику.

Она отметила, что мероприятие было очень хорошо организовано, однако подготовка к нему была весьма длительной. "Хотя я понимаю, что, учитывая необычную ситуацию, когда организаторам приходилось делать все удаленно, это было необходимо", - отметила заместитель главы PTI.

Собеседница агентства призналась, что ей особенно интересно было понять точку зрения президента России по поводу отношений между Индией и Китаем через российскую призму, а также его взгляд на ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции и усилия правительства России в этом отношении. "Вообще это был обогащающий опыт. Было интересно узнать мнение президента Путина как важного мирового лидера по основным вопросам, включая пандемию и отношения России с другими странами", - добавила Тику.

"Я определенно чувствую, что с учетом обстоятельств, когда офлайн-мероприятия были заменены онлайн и виртуальными, было очень хорошей идеей провести такую встречу в таком формате", - отметила собеседница агентства.