Котяков: порядка 15 тыс. россиян уже получили работу по программе субсидированного найма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Работодатели уже подали заявки на 90 тыс. рабочих мест по программе субсидированного найма, причем уже 15 тыс. граждан были трудоустроены по программе. Еще 32 тыс. граждан находятся на этапе собеседования с работодателями, сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на площадке Петербургского международного экономического форума.

"По востребованности программы квотирования работодателями: уже есть заявки на 90 тыс. рабочих мест. Порядка 15 тыс. граждан уже трудоустроены, порядка 32 тыс. граждан сейчас находятся на этапах собеседования с работодателями", - сказал он.

Котяков добавил, что по остальным идет подбор сотрудников под запрос со стороны бизнеса.

"Квота будет выбрана, но предпосылок к ее превышению в текущих параметрах программы пока нет. Есть определенные ограничения для вхождения в эту программу: субсидируется наем граждан, которые встали на учет в центрах занятости до 1 января 2021 года. Мы выходили к президенту РФ с предложением видоизменить программу, сняв ограничение по постановке на учет в центры занятости для выпускников вузов 2020 года. Постановление уже подготовлено. Это даст дополнительную возможность для ребят, которым требуется помощь в трудоустройстве", - заключил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что субсидии для работодателей в размере трех МРОТ помогут трудоустроить более 200 тыс. человек. По его словам, компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих, которые на 1 января 2021 года состояли на учете в центрах занятости как безработные.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.