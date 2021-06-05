САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Правительство не планирует входить в консорциум операторов связи по 5G. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Вы, наверное, говорите про консорциум операторов, которые хотят объединиться для того, чтобы вместе разрабатывать эти диапазоны [для 5G]. Но окончательных решений не принято. Государство должно обеспечить равные возможности всем участникам рынка, и мы это обязательно сделаем. <…> Правительство не должно конкурировать с бизнесом. Зачем оно будет входить в консорциум? Мы же не будем оказывать гражданам услуги связи", - сказал он.

Чернышенко подчеркнул, что вопрос выделения частот будет решать Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ). "Спектр, который определен для выделения, есть уже в миллиметровом диапазоне, там 24 ГГц с копейками [24,25-24,65 ГГц]. Также запланировано высвобождение частотного ресурса в диапазоне 700 МГц. Есть планы о распределении частот в диапазоне 4800-4990 МГц, он не совпадает, конечно, с золотым диапазоном, который принят, например, в Европе и Америке, но при этом он используется в Китае, Японии, например, и Россия вполне может его использовать", - сказал он.

По словам вице-премьера, основной вопрос в развитии связи пятого поколения в России - это технологический суверенитет. "Здесь самый главный вопрос в том, чтобы Россия, и есть такое указание президента, создала свое собственное оборудование для 5G, чтобы сохранять свой технологический суверенитет, поскольку эти технологии активно используются для интернета вещей, в том числе и в беспилотном транспорте, умных дорогах, в управлении промышленными объектами, предприятиями. И для того, чтобы оборудование, не произведенное в России, не содержало каких-то скрытых возможностей, конечно. Нам нужно делать свое оборудование, чем сейчас успешно занимается Ростех", - добавил Чернышенко.

О российском оборудовании для 5G

В октябре 2020 года бывший замглавы Минцифры РФ Олег Иванов сообщал, что первые российские города-миллионники с 5G появятся только в 2024 году. По его данным, правительство РФ заключило соглашение с двумя центрами компетенций - Ростехом и "Ростелекомом" - по созданию отечественных базовых станций и абонентского оборудования для развития 5G. По данным Иванова, в плане конверсии для развертывания 5G были выбраны диапазоны 4,8-4,9 ГГц, частоты миллиметрового диапазона (24,25-24,65 ГГц), диапазон 694-790 МГц. С последним, пояснял он, пока есть проблемы, по нему идет диалог с телевещателями. Кроме того, Минцифры рассматривает дополнительные диапазоны, например с 4,4 ГГц и выше, более широкие частоты в миллиметровом диапазоне (выше 24 ГГц).

До сих пор операторам связи в России не выделили необходимые для развития 5G частоты, включая "золотой" диапазон 3,4-3,8 ГГц, который считается наиболее оптимальным для покрытия сетями 5G городской среды. На этом диапазоне сегодня построены коммерческие сети 5G в нескольких десятках стран. Несмотря на перспективы для развития 5G, в России частоты диапазона 3,4-3,8 ГГц используют только силовые ведомства и спецсвязь. При этом операторы связи считают, что без "золотого" диапазона развитие сетей 5G в России и их массовое внедрение в принципе находится под вопросом.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.