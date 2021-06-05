Чернышенко заявил, что суперсервисы на портале госуслуг становятся популярными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Суперсервисы, запущенные на Едином портале госуслуг, становятся популярным методом обращения граждан для получения комплекса услуг, связанных с той или иной жизненной ситуацией. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Каждый день на портал заходят 5 млн пользователей. <…> Потому что интерес растет, [появляется] все больше сервисов, и они уже не только такие, которые были связаны с пандемией. Например, запись к врачу - это была самая популярная услуга, или получить выплаты на детей. Но уже набирают темп так называемые суперсервисы, которые охватывают несколько разных сервисов. Например, при рождении ребенка молодой маме не нужно заботиться о том, чтобы собирать справки, а будет возможность как раз весь комплекс услуг получить через единое окно", - сказал он.

В пример Чернышенко привел новый суперсервис "Рождение ребенка", который должен быть запущен в 2021 году. "Это дай Бог, чтобы мамы рожали как можно больше. А мы сейчас в правительстве должны сделать все, чтобы то, что государство должно предоставить молодым мамам, все происходило легко, в один клик, без проблем. И мы этот механизм отрабатываем", - сказал вице-премьер.

Цифровизация услуг

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Также глава государства сообщил, что в 2022 году власти должны внедрить принципы социального казначейства - это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна - например, по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации.

Ранее Чернышенко сообщал ТАСС, что правительство РФ планирует запустить в 2021 году на портале госуслуг шесть новых суперсервисов, среди них сервисы "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", а также "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн", "Мое здоровье онлайн". По итогам 2020 года на портале госуслуг реализованы суперсервисы "Поступление в вуз онлайн", "Социальная поддержка онлайн", "Цифровое исполнительное производство", "Трудовые отношения онлайн", "Работа в России", "Оформление европротокола онлайн", "Пенсия онлайн" и "Онлайн-помощь при инвалидности".

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что министерство запустило новую версию портала госуслуг в тестовом режиме, а старый портал планируется закрыть в третьем квартале 2021 года.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.