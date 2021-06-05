"Почта России" хочет нарастить плотность своего присутствия за счет разных форматов работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. "Почта России" не намерена закрывать свои отделения. Напротив, компания будет увеличить плотность своего присутствия за счет изменения формата бизнес-модели, сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор почтового оператора Максим Акимов.

"Мы не планируем закрывать отделения - наоборот, благодаря новым форматам увеличим плотность присутствия, приведем сеть в порядок. Мы существенно обновим бизнес-модель, оптимизируем логистику, будем внедрять новые решения - например, партнерские форматы, если появится такая возможность, постаматную сеть, ПВЗ (пункты выдачи заказов), мобильные почтовые отделения, "почтальона на дому". Это все не уменьшит, а увеличит плотность нашего контакта с клиентом", - сказал он.

По словам Акимова, создавая конкурентоспособные продукты, компания одновременно должна обеспечить почтовую связность страны и "присутствие государства там, где кроме нас никого нет". "Это большие задачи, решить которые может лишь современная компания с соответствующей культурой, которой нам и предстоит стать", - добавил он.

Гендиректор "Почты России" также рассказал о формате "почтальон на дому". "Я не очень понимаю, зачем заставлять почтальона постоянно находиться в отделении, если он все равно посещает клиентов и разносит почтовые отправления, посылки и продукты по маршруту. Он вполне может делать то же самое, не проводя в отделении целый день. А я буду здорово доплачивать ему за то, что использую его труд и ресурсы на дому - вместо того, чтобы содержать объект, в котором, извиняюсь, сквозь кровлю звезды видны", - пояснил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.