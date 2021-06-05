Ирландия призвала учитывать интересы всех стран в вопросе налога на прибыль корпораций

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Министр финансов Ирландии Паскаль Донохью считает, что соглашение о налоге на прибыль транснациональных компаний должно соответствовать интересам всех стран. Об этом он написал в Twitter, комментируя позицию коллег из Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), которые в субботу заявили о необходимости введения минимального налога на прибыль крупных корпораций.

"Я с нетерпением жду возможности поучаствовать в обсуждениях Организации экономического сотрудничества и развития. За столом переговоров собирается 139 стран, и любое соглашение должно отвечать интересам как крупных, так и небольших стран, развитых и развивающихся", - сказал Донохью.

"Все заинтересованы в достижении устойчивого, амбициозного и справедливого соглашения о международной налоговой архитектуре", - отметил он.

В субботу министры финансов стран Группы семи в опубликованном коммюнике сообщили, что минимальный налог на прибыль крупных корпораций должен составлять не менее 15%. Именно на этом уровне 20 мая предложило установить его Министерство финансов США. При этом изначально администрация главы Белого дома Джо Байдена планировала установить этот налог на уровне 21%, однако впоследствии смягчила позицию. Как утверждали британские СМИ, Вашингтон скорректировал свой подход в связи с тем, что, в частности, в Ирландии, являющейся членом Евросоюза, представители которого также присутствовали на встрече G7, корпоративный налог составляет 12,5%, а потому на первом этапе предпочтительнее установить этот сбор на минимально приемлемом уровне.

Ранее эксперты не исключали, что соглашение станет важной предпосылкой для заключения сделки на официальных переговорах, проходящих в рамках ОЭСР в Париже и проводимых странами Группы двадцати.