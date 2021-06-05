G7 считает, что налог на прибыль корпораций должен быть не ниже 15%

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Министры финансов стран Группы семи (G7) считают, что минимальный налог на прибыль крупных корпораций должен составлять не менее 15%. Об этом в субботу заявил глава Минфина Великобритании, председательствующей в текущем году в объединении, Риши Сунак.

"G7 договорилась о принципах введения минимального корпоративного налога на крупные корпорации размером не ниже 15%, который будет действовать на пострановой основе, создаст более равные условия для британских компаний и приведет к прекращению практики уклонения от [уплаты] налогов", - написал Сунак в Twitter. Соответствующее решение было озвучено в субботу по итогам двухдневной встречи министров в особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона.