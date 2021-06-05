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Пандемия COVID-19
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Бразилия намерена производить в месяц около 8 млн доступных для экспорта доз "Спутника V"

Это позволит обеспечить поставки препарата в другие страны, например, в государства Латинской Америки, отметил посол республики в РФ Товар да Силва Нунес
© REUTERS/Pavel Mikheyev

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Бразилия намерена производить в месяц порядка 8 млн доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V", которые можно будет экспортировать в страны Латинской Америки. Об этом сообщил в субботу журналистам посол Бразилии в РФ Товар да Силва Нунес.

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"Как вы знаете, мы уже начали производство "Спутника V" в Бразилии. Ее можно будет использовать не только в Бразилии в дозволенных объемах, но также обеспечить поставки [препарата] в другие страны, например в государства Латинской Америки, - сказал дипломат. - Я полагаю, что по мере продвижения производства в июне и июле, как я слышал от [фармацевтической компании] "Униао Кимика", по меньшей мере 8 млн доз [вакцины] в месяц будут доступны на рынке".

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