Вакцинация для иностранцев и итоги мая. Главное о коронавирусе за 5 июня

Россия
- Всего зафиксировано 5 117 274 случая заражения, из них новых — 9 145. За сутки умерли 399 человек, за весь период — 123 436.
- Минздрав России оценивает необходимость проведения кампании по ревакцинации населения от коронавирусной инфекции, пока решение не принято, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- Вакцинация от коронавирусной инфекции в течение 3-4 недель может стать доступной для иностранцев, работающих в России.
- Граждане России смогут свободнее посещать другие страны примерно с сентября, когда уровень иммунитета к новому коронавирусу у россиян достигнет примерно 60%, заявил президент России Владимир Путин.
- Правительство РФ потратило в общей сложности 4 трлн рублей на поддержку экономики страны во время пандемии, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
- Группа компаний "Р-Фарм" запустит производство вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в конце июня — начале июля.
- Объемы поставок "Спутника V" в 2021 году покроют потребности 800 млн человек. По прогнозам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, более 20 производителей в 14 странах в скором времени будут производить или уже производят данный препарат.
- Власти Азербайджана смягчили требования для прибывающих в страну граждан РФ и Турции. С 10 июня им больше не требуется специальное разрешение от оперштаба при кабмине республики.
- Карантин ввели в поселке Новое Устье Охотского района в Хабаровском крае, в населенном пункте произошла вспышка COVID-19, инфекция подтверждена у 55 человек.
Москва
- Всего зафиксирован 1 195 071 случай заражения, из них новых — 2 897 (данные Оперштаба Москвы).
- Вакцинацию для работников культуры в Москве не планируется делать обязательной, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
Мир
- Всего зафиксировано более 172,6 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в мае оказалось примерно на 20% меньше, чем в апреле, когда оно стало максимальным за всю пандемию.
- Бразильский фармрегулятор одобрил импорт и применение вакцины "Спутник V". Наряду с российским препаратом местные власти также разрешили использовать индийскую вакцину Covaxin. Российскую вакцину в Бразилию поставят в июле.
- Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в пятницу о 30 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за 24 часа, что стало самым высоким для этой страны показателем суточного прироста.