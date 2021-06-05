Вакцинация для иностранцев и итоги мая. Главное о коронавирусе за 5 июня

Глава Росатома сообщил о готовности проекта рекультивации полигона "Красный Бор"

По словам Алексея Лихачева, проект одобрили ученые, но понадобится еще несколько месяцев на получение разрешений от Роспотребнадзора, Ростехнадзора и Главгосэкспертизы до старта его реализации

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