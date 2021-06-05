В России выявили 9 145 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 145, до 5 117 274. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республике Тыва (0,03%), в Еврейской автономной области (0,04%).

В частности, за сутки выявлено 857 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 775 - в Московской области, 163 - в Нижегородской области, 159 - в Ростовской области, 144 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжает лечение 264 761 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 399 против 377 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 123 436 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,41%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки был зарегистрирован 41 летальный случай в Санкт-Петербурге, 15 - в Воронежской области, 14 - в Ленинградской области, 13 - в Свердловской области, по 12 - в Самарской области и Краснодарском крае.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 565, до 4 729 077. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,4% от общего числа заразившихся.

В частности, в Санкт-Петербурге выздоровели 1 103 человека, в Московской области - 707, в Ростовской - 303, в Бурятии - 155, в Башкирии - 152.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 897, до 1 195 071. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,24%. Днем ранее было выявлено 2 817 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 56 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 20 408, следует из сообщения штаба.

По выздоровлению выписали 2 180 пациентов за сутки, за все время вылечились 1 074 605. В настоящее время в столице продолжают лечение 100 058 человек.