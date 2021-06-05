В России пока не приняли решение о необходимости кампании по ревакцинации от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Минздрав России оценивает необходимость проведения кампании по ревакцинации населения от коронавирусной инфекции, пока решение не принято, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас мы это все оцениваем - идут наблюдения, исследования как в нашей стране, так и за рубежом. Пока мы видим, что риск повторного заболевания невысокий. Но, в том числе, нужно оценивать и ситуацию в дальнейшем, как будет себя вести инфекция, вирус. Вы же видите, что мы обновляем свои знания, получаем новые статистические данные, получаем новые научные данные тестирования вируса в лабораториях - как в лабораториях Минздрава, так и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), Роспотребнадзора, в ряде других", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр также добавил, что принимать решение о ревакцинации должен врач. "В настоящий момент мы к ревакцинации спокойно относимся и рекомендуем, если только непосредственно ваш лечащий врач определит какие-то показания для этого", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.