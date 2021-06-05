В Колумбии выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

БОГОТА, 5 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в пятницу о 30 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за 24 часа, что стало самым высоким для этой страны показателем суточного прироста. Предыдущий антирекорд был зафиксирован днем ранее (28 624 случая), рекордные значения в стране фиксируются четвертый день подряд.

"4 июня мы подтвердили выздоровление 25 040 пациентов, 30 тыс. новых случаев заражения и 537 летальных исходов в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 3 267 100, пациентов с коронавирусом - 3 518 046, умерших - 90 890", - отмечается в сообщении, размещенном на странице министерства в Twitter.

В столице Колумбии - городе Богота - с начала эпидемии зафиксировано 1 004 315 случаев инфицирования.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Колумбии 6 марта 2020 года. 17 марта прошлого года президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в республике режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его неоднократно продлевали. С 1 сентября в стране действует режим выборочной изоляции.