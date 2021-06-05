Прививка от COVID-19 для работников культуры в Москве останется добровольной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавирусной инфекции для работников культуры в Москве не планируется делать обязательной. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Вакцинация - дело добровольное. Но деятели искусства призывают к ней, пытаются взывать к разуму. Ведь нет другого выбора: вы либо переболеете, как я переболел в свое время, либо вакцинируетесь. Одно из двух, и другого не дано. Печально, что пример наших уважаемых деятелей искусства не всегда находит отклик среди их почитателей, но все-таки часть аудитории к ним прислушивается, а это сотни и тысячи реально спасенных ими жизней", - ответил Кибовский на вопрос, планируется ли сделать прививку от коронавируса обязательной для работников культуры в Москве.

Он добавил, что в столице есть ряд учреждений культуры, где вакцинировались практически все сотрудники. "Вот в "Геликон-опере", где сам руководитель Дмитрий Бертман является подвижником вакцинации. Также Владимир Машков, руководитель Театра Табакова, сам вакцинировался и призывает всех позаботиться о здоровье. Старейший репертуарный артист мира - участник Парада Победы фронтовик Виктор Ильич Рухманов, и сейчас играющий в Театре сатиры, пришел [на вакцинацию] в боевых наградах и вакцинировался", - отметил Кибовский.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ, что в Москве могут ввести дополнительные меры поддержки для тех, кто вакцинировался от коронавирусной инфекции. Мэр добавил, что в столице уже реализуется программа "Миллион призов", в рамках которой пожилым людям на столичных пунктах вакцинации выдаются сертификаты номиналом 1 тыс. рублей для получения различных товаров и услуг.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве вакцинировались от коронавируса 1,5 млн человек. Мэр ожидает, что до конца года в столице сделают прививку минимум еще 1 млн человек. Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 года.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ в этом году проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.