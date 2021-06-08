Россияне рассказали, почему отказываются от кредита

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Большинство россиян (48%) не берут кредиты в банках из-за страха влезть в долги. Такие результаты получил Райффайзенбанк, опросив более 500 человек из семи крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург, которые никогда не брали кредит.

Согласно опросу, чаще признавались в нежелании брать кредит из-за страха долгов именно женщины (49%), среди мужчин же этот ответ выбрали 46% опрошенных.

При этом мужчины чаще женщин мотивировали отказ от займов тем, что им хватает собственных денег (41% против 33%). Всего же эту причину обозначили 37% опрошенных, показал опрос.

Еще 36% респондентов полагают, что это невыгодное решение, а 4% взяли бы кредит, но им отказали банки. Среди других причин отказа от займа (выбор 3% респондентов) называли такие тезисы, как "кредит портит отношения" и "не было необходимости".

"Кредит - это не панацея, но и не кошмар. Это просто финансовый инструмент, которым важно уметь правильно пользоваться. Конечно, не стоит брать новые кредиты, чтобы погасить проценты по старым - это только увеличит долговую нагрузку. Однако кредит - это удобное решение, когда быстро нужны деньги на ремонт или обучение, а собственные средства инвестированы или лежат на накопительном счету", - прокомментировал руководитель направления развития потребительских кредитов Райффайзенбанка Иван Карпов.

Средний возраст участвовавших россиян в опросе составил 26-45 лет. 43% опрошенных зарабатывает в месяц от 30 до 60 тыс. рублей.