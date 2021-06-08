Решетников считает, что новости о "Северном потоке - 2" снижают нервозность вокруг рубля

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Позитивные новости о запуске "Северного потока - 2" с психологической стороны снижают нервозность вокруг рубля. Курс может стать ближе к справедливым значениям и благодаря медийному фону, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в интервью газете "Известия" , опубликованном во вторник.

"Если говорим не столько об экономических, сколько о психологических факторах, то все позитивные новости вокруг "Северного потока - 2" снижают нервозность. Поскольку рубль, с нашей точки зрения, ослаблен относительно фундаментальных факторов, то мы рассчитываем, что курс будет ближе к справедливым значениям, в том числе благодаря медийному фону", - сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития добавил, что подобная тенденция также повлияет на инфляцию. "Притормозит ее, добавит необходимые десятые процентного пункта в среднесрочной перспективе", - уточнил он.

Президент РФ Владимир Путин сказал на пленарной сессии ПМЭФ, что вторая нитка "Северного потока - 2" будет закончена в течение 1,5-2 месяцев.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Газопровод в целом повторяет трассу первого "Северного потока", но начинается не у Выборга, а у Усть-Луги (также в Ленинградской области). Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая протяженность газопровода - 1,23 тыс. км.