"Металлоинвест" готов подготовить проведение IPO

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Менеджмент "Металлоинвеста" готов оперативно провести подготовительную работу к проведению первичного публичного размещения акций (IPO), если в этом будут заинтересованы акционеры. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил генеральный директор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев.

"Акционеры и совет директоров изучают различные возможности увеличения акционерной стоимости компании, в том числе путем размещения акций на Московской бирже. Если они сочтут такое размещение интересным, то менеджмент готов оперативно провести всю необходимую подготовительную работу", - сказал он.

"Металлоинвест" - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции на мировом рынке, обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды - 13,9 млрд т.

Холдинг объединяет Лебединский ГОК, Михайловский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и "Уральскую сталь".

100% акций "Металлоинвеста" контролируются холдингом USM, основным бенефициаром которого является Алишер Усманов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ Юниор". ПМЭФ-2021 проводился в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.