"Металлоинвест" в перспективе 10 лет может внедрить водород в производство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. "Металлоинвест" в перспективе ближайших 10 лет может внедрить водород в производство, сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума генеральный директор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев.

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"Я думаю, что это перспектива ближайших 10 лет (внедрение водорода в производство - прим. ТАСС). Для пилотных проектов - пораньше", - сказал он.

Компания уже сейчас планирует переоборудование существующих установок металлизации под возможность использования до 30% водорода в составе восстановительного газа, а модуль горячебрикетированного железа (ГБЖ) на Михайловском ГОКе будет строиться уже с возможностью до 100% переключения на водород, отметил Эфендиев.

"Металлоинвест" - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции на мировом рынке, обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды - 13,9 млрд тонн. Холдинг объединяет Лебединский ГОК, Михайловский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и "Уральскую сталь".