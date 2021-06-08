Корпорация "Туризм.РФ" заключила соглашения с инвесторами на 180 млрд рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Корпорация "Туризм.РФ" привлекла 180 млрд рублей частных инвестиций в сферу туризма, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России.

"Регионы, бизнес, инвесторы включились в работу. Корпорацией "Туризм.РФ" уже заключены соглашения с инвесторами на общую сумму 180 млрд рублей. Правительством выделены средства на разработку трех федеральных межрегиональных туристических схем территориального проектирования - Крымский полуостров, макротерритории Дальний Восток и Большое золотое кольцо. Это только старт большой совместной работы, наша задача определить дальнейшие шаги, настроиться на ритмичную работу и достичь показателей нацпроекта в установленные сроки", - цитируют в аппарате вице-премьера его слова.

Корпорация "Туризм.РФ" на данный момент сотрудничает с 16 регионами, отметил в ходе совещания гендиректор АО "Корпорация Туризм.РФ" Сергей Суханов. Согласно нацпроекту, к 2030 году "Туризм.РФ" привлечет в туризм 1,7 трлн рублей частных инвестиций. На нацпроект по туризму в 2021 году запланировано 39 млрд рублей средств федерального бюджета. Деньги будут направлены на действующие и новые меры поддержки, включая субсидирование процентной ставки на строительство и реконструкцию отелей, софинансирование обеспечивающей инфраструктуры, грантовую поддержку предпринимательских инициатив, программу туристического кешбэка, субсидирование чартеров по внутренним направлениям и другие цели.

Вице-премьер отметил, что поддержанный президентом национальный проект в сфере туризма включает в себя меры поддержки бизнеса, регионов и граждан. Чернышенко призвал глав регионов активнее пользоваться механизмами национального проекта, развивать туриндустрию на местах и "включаться в процессы мастер-планирования территорий". "Мы создадим единую базу туристических проектов, на базе Координационного центра обеспечим взаимодействие с субъектами по практическому применению инструментов нацпроекта", - отметил Чернышенко.

Субсидии регионам на создание обеспечивающей инфраструктуры будут направляться под конкретные проекты. В ходе заседания министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что ведомство совместно с АО "Корпорация Туризм.РФ" разрабатывает правила предоставления субсидий для субъектов РФ на создание необходимой инфраструктуры. Средства планируется выделять после тщательного анализа и оценки эффективности проекта, с учетом необходимых документов территориального планирования и материалов, обосновывающих потребность в обеспечивающей инфраструктуре, отметил он. Глава Минстроя России сообщил, что в этом году планируется разработать три пакета документов территориального планирования для развития туристических территорий.