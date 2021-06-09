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Viber запустит в 2021 году в России функцию платежей в чат-ботах

Эта функция уже доступна на Украине

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мессенджер Viber (дочерняя компания японской Rakuten Inc.) запустит в 2021 году в России функцию платежей в чат-ботах. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Viber Джамел Агауа.

"Мы скоро выходим на рынок финтех. Осенью прошлого года мы объявили о запуске платежей в чат-ботах", - сказал он. По словам Агауа, эта функция уже доступна на Украине, "а в 2021 году появится в других странах, в том числе и в России".

Также глава компании сообщил, что Viber считает появление супераппов из мессенджеров органичным процессом. Агауа подчеркнул, что при внедрении водузможности платежей в чат-ботах в российской версии приложения Viber не будет взимать дополнительную комиссию со своих пользователей.

"Мы "разбавляем" наш основной функционал чем-то "для души", для работы и так далее, потому что супераппы должны удовлетворять совершенно разные запросы пользователей. Здесь действует правило трех кликов - открыв приложение, человек с его помощью должен легко получить желаемое. А зачем скачивать десятки разных программ, если все они будут объединены в рамках одного мессенджера? Я думаю, за этим будущее, и будущее Viber, в частности", - добавил он.

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