{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар в реанимации в Рязани

Минпромторг не поставлял российские аппараты ИВЛ в больницу Рязани, где произошел пожар

По данным ведомства, аппарат ИВЛ, возгорание которого предварительно стало причиной пожара, произведен в Китае

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минпромторг не поставлял отечественные аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по госконтракту в больницу Рязани, где произошел пожар, сообщили ТАСС в министерстве. Аппарат ИВЛ, возгорание которого предварительно стало причиной пожара, произведен в Китае, отмечает министерство со ссылкой на больницу.

На эту тему
Пожар в реанимационном отделении больницы в Рязани. Главное
Пожар в реанимационном отделении больницы в Рязани. Главное

"В рамках государственного контракта Минпромторга России с Рязанской областью в областную клиническую больницу имени Н. А. Семашко аппараты ИВЛ российского производства не поставлялись", - сообщили в пресс-службе.

Минпромторг отметил, что всего поставил по госконтракту в Рязанскую область 27 отечественных аппаратов ИВЛ "Авента-М" производства "УПЗ" (входит в АО "КРЭТ" Ростеха).

"Обращаем внимание, что губернатор Рязанской области Николай Любимов уже сделал официальное заявление, в котором подчеркнул, что воспламенившееся в больнице медицинское оборудование было иностранного производства. По сообщению администрации больницы, речь идет об аппарате ИВЛ китайского происхождения", - сообщило министерство.

Теги
РоссияПожар в реанимации в Рязани
Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ
Президент поблагодарил всю команду, участвовавшую в создании завода
Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ
Читать полностью