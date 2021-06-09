Минпромторг не поставлял российские аппараты ИВЛ в больницу Рязани, где произошел пожар

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минпромторг не поставлял отечественные аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по госконтракту в больницу Рязани, где произошел пожар, сообщили ТАСС в министерстве. Аппарат ИВЛ, возгорание которого предварительно стало причиной пожара, произведен в Китае, отмечает министерство со ссылкой на больницу.

Пожар в реанимационном отделении больницы в Рязани. Главное

На эту тему

"В рамках государственного контракта Минпромторга России с Рязанской областью в областную клиническую больницу имени Н. А. Семашко аппараты ИВЛ российского производства не поставлялись", - сообщили в пресс-службе.

Минпромторг отметил, что всего поставил по госконтракту в Рязанскую область 27 отечественных аппаратов ИВЛ "Авента-М" производства "УПЗ" (входит в АО "КРЭТ" Ростеха).

"Обращаем внимание, что губернатор Рязанской области Николай Любимов уже сделал официальное заявление, в котором подчеркнул, что воспламенившееся в больнице медицинское оборудование было иностранного производства. По сообщению администрации больницы, речь идет об аппарате ИВЛ китайского происхождения", - сообщило министерство.