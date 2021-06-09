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Кудрин заявил, что России нужно конвертировать около $40 млрд из ФНБ

По словам главы Счетной палаты, отказ от долларов - это вынужденная мера страховки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. России придется конвертировать около $40 млрд из ФНБ в рамках отказа от долларовых активов, это небольшая сумма и от нее легко отказаться, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

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Алексей Кудрин:

"40 млрд номинированных в валюте в данном случае - это небольшая сумма, от нее легко отказаться и заместить другими активами, в которых мы сейчас и так храним часть. Или евро, или юань, или иена, или золото, или швейцарский франк, или канадский доллар - это все известные валюты. В этом смысле перекладывание в другие валюты является технической, совершенно не снижающей качества наших активов и резервов операцией", - сказал Кудрин.

По его словам, отказ от долларов - это вынужденная мера страховки для России.

"Доллар является наиболее масштабной валютой по количеству активов на мировом рынке. Жалко, но в данном случае существуют санкционные риски и опасность затруднения операций с этими активами для России в случае, если будут какие-то системные модели расчетов ограничиваться. В этом смысле это вынужденная мера страховки", - добавил он.

Во время ПМЭФ глава Минфина России Антон Силуанов заявил журналистам, что Россия в течение месяца выйдет из доллара в структуре ФНБ.

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РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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