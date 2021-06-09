СМИ: США обсуждают с Moderna покупку вакцины от COVID-19 для других стран

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена проводит консультации с компанией Moderna о покупке вакцины от нового коронавируса для других стран. Об этом сообщил в среду американский телеканал CNBC .

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По словам его источников, "США проводят переговоры с Moderna о возможном обеспечении дополнительных поставок вакцины". По сведениям канала, препарат предназначается для других государств.

Пока не уточняется, о покупке какого числа доз вакцины идет речь. Информации о возможной сумме сделки также не приводится.

Газета Washington Post сообщила в среду, что администрация США намерена закупить 500 млн доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer для передачи другим странам.