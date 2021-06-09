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Пандемия COVID-19
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WP: администрация Байдена купит 500 млн доз Pfizer, чтобы пожертвовать другим странам

По данным источников газеты, об этом решении американский лидер объявит на саммите Группы семи в Великобритании

ТАСС, 9 июня. Администрация президента США Джо Байдена закупит 500 млн доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer и пожертвует их другим странам. Об этом в среду сообщила газета Washington Post.

По данным ее источников, об этом решении американский лидер объявит на текущей неделе на саммите Группы семи в Великобритании.

Ранее, перед своим вылетом в Европу, Байден заявил журналистам, что в ходе поездки объявит о стратегии США по вакцинации для мира. Планируется, что после саммита "семерки", который пройдет с 11 по 13 июня, хозяин Белого дома вылетит в столицу Бельгии на встречу НАТО на высшем уровне. Затем в Брюсселе состоится саммит США - ЕС. Кульминацией турне Байдена станет его двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19
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