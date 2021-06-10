Липецкие власти обновят стратегию развития региона к маю 2022 года

ТАСС, 10 июня. Новую стратегию социально-экономического развития Липецкой области планируют разработать и утвердить в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщил в четверг начальник управления экономического развития региона Сергей Курбатов во время круглого стола в Общественной палате РФ по теме разработки стратегий развития муниципалитетов.

"Сейчас хорошее время для того, чтобы обновить стратегию региона. Стратегия Липецкой области утверждена в 2006 году. На сегодняшний момент этот документ несет в себе очень богатую историю, и было бы неплохо провести обновление. Второе - в этом году мы ожидаем утверждение стратегии [социально-экономического развития] Российской Федерации. Это еще один хороший повод, чтобы перестроить стратегию региона и обеспечить интеграцию с теми процессами, которые происходят на федеральном уровне", - сказал Курбатов.

Согласно информации, представленной на презентации Курбатова, работа над стратегическим документом должна стартовать летом 2021 года. В начале 2022 года региональные власти планируют организовать общественные обсуждения по проекту документа. После чего его отправят на согласование в федеральные органы исполнительной власти. Утвердить стратегию администрация Липецкой области планирует к маю 2022 года.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития сообщал, что министерство дорабатывает стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года и представит ее в срок до 1 июля.