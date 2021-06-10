Получение нового разрешения для Baltic Pipe в Дании может занять семь-восемь месяцев

СТОКГОЛЬМ, 10 июня. /ТАСС/. Управление по охране окружающей среды Дании будет рассматривать новую экологическую заявку по газопроводу Baltic Pipe около семи-восьми месяцев. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в ведомстве.

"Ориентировочно на данный момент [мы будем рассматривать разрешение] около семи-восьми месяцев. Разрешение можно обжаловать повторно. Обычно апелляция не останавливает работу, требуется заключение комиссии", - пояснил представитель управления Нильс Бьёркбум.

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании не подтвердил в конце мая разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe. Основанием для аннулирования стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы: разрешение на строительство было выдано с оговоркой о необходимости проведения всех работ "по обеспечению качественных условий жизни [для животных], в том числе мушловок (орешниковых сонь), лесных мышовок и летучих мышей", обитающих в районе прокладки газопровода.

Ранее представитель кабмина по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, выступая в четверг на конференции "Нефть - газ - химия", заявил, что не сомневается в том, что газопровод Baltic Pipe ("Балтик пайп") будет достроен в установленные сроки - 1 октября 2022 года. Так он прокомментировал приостановку работ в Дании, где местный апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов не подтвердил разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на прокладку трубы.

О проекте

Baltic Pipe - проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании и Польши, а также строительство трубы, которая соединит эти две страны по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода - 10 млрд кубометров в год.

Оператор польской сети газопроводов Gaz-System строит газопровод совместно с датским оператором транспортной системы Energinet. Планируется, что датский партнер по проекту построит газокомпрессорную станцию в Эвердрупе, расширит внутреннюю систему транспортировки и подключит ее к газопроводу Europipe II, который проходит по дну Северного моря. Gaz-System отвечает за строительство морского газопровода по дну Балтийского моря, соединяющего побережья Дании и Польши, а также за развитие национальной транспортной системы.

Gaz-System сообщил в начале мая, что готовился летом начать прокладку морского участка Baltic Pipe по дну Балтийского моря. Он подтвердил, что реализация Baltic Pipe находится на стадии строительства в наземной и морской частях проекта: в апреле этого года началось бурение тоннеля для газопровода на польском побережье.

Аналогичные работы в Дании должны были начаться в ближайшее время. С прошлого года исследовательские суда проверяли маршрут прокладки на предмет неразорвавшихся боеприпасов и экологических проблем. Летом три морских судна должны были приступить к укладке около 274 км газопровода по дну Балтийского моря.

Основанием для аннулирования разрешения апелляционным советом по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов в Дании стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы. Одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, и работы по строительству газопровода идут уже полным ходом. Теперь они будут приостановлены.

Gaz-System в свою очередь сообщил, что строительные работы по проекту Baltic Pipe, за которые отвечает компания, ведутся как на суше, так и в Балтийском море, проходят без сбоев и выполняются в соответствии с графиком. "Решение датской апелляционной комиссии не влияет на реализацию проекта Baltic Pipe Gaz-System", - подчеркнули в компании.