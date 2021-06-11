Глава "Нафтогаза": "Северный поток - 2" может навредить прозападному настрою стран

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Руководитель украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко опасается, что завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" может отрицательным образом сказаться на прозападном настрое во многих странах Восточной Европы, в том числе на Украине. Такое мнение он выразил в интервью агентству Bloomberg , которое было опубликовано в четверг.

Как отмечается в материале, Витренко на этой неделе посетил Вашингтон. Он попытался убедить американских законодателей принять новые меры против "Северного потока - 2".

По версии главы "Нафтогаза", завершение проекта будет "означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада". "Худшее развитие событий - это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП", - приводит слова Витренко Bloomberg. По его версии, "самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны". "Худшее развитие событий - это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран", - посетовал глава "Нафтогаза".

Как отмечается в материале, сенатор Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и группа других членов верхней палаты Конгресса США от обеих партий заявили, что намерены продолжать добиваться введения санкций в отношении "Северного потока - 2".