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Глава МИД Польши узнал из СМИ о планах США отказаться от санкций по "Северному потоку - 2"

По словам министра, ранее, когда ходили слухи о конфиденциальных американо-германских переговорах по трубопроводу, Вашингтон заверял, что таких переговоров не ведется

ВАРШАВА, 11 июня. /ТАСС/. США не обсуждали с Польшей вопрос отказа от санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью газете "Речь Посполита" министр иностранных дел республики Збигнев Рау.

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Отвечая на вопрос, как он узнал о решении США, министр ответил: "Из СМИ". "Американские союзники не нашли времени на консультации с наиболее уязвимым к последствиям этого решения регионом в мире", - указал он.

По словам Рау, ранее, когда ходили слухи о конфиденциальных американо-германских переговорах по трубопроводу, американская сторона заверяла, что таких переговоров не ведется. "Сейчас же я читаю сообщения агентств о том, что на этой неделе в Вашингтоне проходят переговоры между близкими соратниками канцлера [ФРГ Ангелы] Меркель и советниками президента [США Джо] Байдена по завершению "Северного потока - 2", - указал он.

"Эта формула американо-российско-германского диалога не может заменить переговоры между США и союзниками по НАТО на восточном фланге, которые особенно ощутят на себе последствия этих решений. В конце концов, этот газопровод радикально укрепит общие интересы Германии и России и будет представлять прямую угрозу миру в Европе. Возрастет военная угроза для Украины, а также Польши и других стран НАТО в Центральной Европе", - считает глава МИД Польши.

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