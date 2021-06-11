Власти Польши надеются, что газопровод Baltic Pipe достроят в установленные сроки

ВАРШАВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство Польши рассчитывает, что газопровод Baltic Pipe будет достроен в установленные сроки, несмотря на решение датских контрольных органов приостановить реализацию проекта из-за заботы о дикой природе. Об этом заявил в пятницу на брифинге премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Думаю, эта инвестиция в долгосрочной перспективе не находится под угрозой", - сказал он, напомнив, что несколько дней назад датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов не подтвердил разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на прокладку трубы, из-за заботы о летучих мышах.

Моравецкий выразил надежду, что строительные работы будут приостановлены "на короткие несколько месяцев" и "аналитические работы быстро закончатся".

"Мы с уважением относимся ко всем видам мышей и летучих мышей, но эта инвестиция необходима не только для энергетического суверенитета Польши, но и для того, чтобы сделать невозможным энергетический шантаж со стороны России", - отметил глава польского правительства.

"Мы со всей уверенностью завершим этот проект. Но для меня важно, чтобы мы его закончили до срока или в срок, а не спустя полгода после установленного срока. Но даже если нечто такое, к сожалению, произойдет, то благодаря политике последних лет мы в безопасности", - добавил он, напомнив, что Польша расширяет возможности регазификации терминала СПГ в Свиноуйсьце до 7,5 млрд кубометров в год, а в будущем планирует расширить его до 8,3 млрд кубометров.

О проекте

Baltic Pipe - проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании и Польши, а также строительство трубы, которая соединит эти две страны по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода - 10 млрд кубометров в год. Завершить строительство власти Польши намереваются к 1 октября 2022 года.

Оператор польской сети газопроводов Gaz-System строит газопровод совместно с датским оператором транспортной системы Energinet. Планируется, что датский партнер по проекту построит газокомпрессорную станцию в Эвердрупе, расширит внутреннюю систему транспортировки и подключит ее к газопроводу Europipe II, который проходит по дну Северного моря. Gaz-System отвечает за строительство морского газопровода по дну Балтийского моря, соединяющего побережья Дании и Польши, а также за развитие национальной транспортной системы.

Gaz-System сообщил в начале мая, что готовился летом начать прокладку морского участка Baltic Pipe по дну Балтийского моря. Он подтвердил, что реализация Baltic Pipe находится на стадии строительства в наземной и морской частях проекта: в апреле этого года началось бурение тоннеля для газопровода на польском побережье.

Аналогичные работы в Дании должны были начаться в ближайшее время. С прошлого года исследовательские суда проверяли маршрут прокладки на предмет неразорвавшихся боеприпасов и экологических проблем. Летом три морских судна должны были приступить к укладке около 274 км газопровода по дну Балтийского моря.

Основанием для аннулирования разрешения апелляционным советом по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов в Дании стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы. Одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, и работы по строительству газопровода идут уже полным ходом. Теперь они приостановлены.

Gaz-System в свою очередь сообщил, что строительные работы по проекту Baltic Pipe, за которые отвечает компания, ведутся как на суше, так и в Балтийском море, проходят без сбоев и выполняются в соответствии с графиком. Решение датской апелляционной комиссии не влияет на реализацию проекта Baltic Pipe Gaz-System, подчеркнули в компании.

Газ в Польше

Польша использует около 18-20 млрд кубометров газа в год. Власти республики несколько лет назад заявили, что страна не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" (Ямальское соглашение) после его завершения в 2022 году. Это соглашение предусматривает возможность поставок в Польшу до 10 млрд кубометров газа в год.

В Варшаве заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ), который поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце, а также строительства газопровода Baltic Pipe. Среди других проектов - расширение хранилищ, создание нового терминала СПГ в Гданьске и интерконнекторов с Литвой и Словакией, которые должны позволить передавать газ в обоих направлениях.