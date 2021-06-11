В Новосибирске суд вернул заявление о признании банкротом крупнейшего ретейлера

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области вернул иск компании "Торгсиб" о банкротстве торгового холдинга "Сибирский гигант", крупнейшей торговой сети региона, о продаже магазинов которой стало известно в апреле. Причиной возврата стал отказ заявителя от иска в связи с полной оплатой задолженности. Об этом говорится в материалах дела на сайте суда.

В начале июня арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал иск о банкротстве торгового холдинга "Сибирский гигант", сумма исковых требований, предъявленных к ретейлеру компанией "Торгсиб", составляла почти 633,9 тыс. рублей.

"Возвратить заявление общества с ограниченной ответственностью "Торгсиб" о признании несостоятельным (банкротом) должника - общество с ограниченной ответственностью "Торговый Холдинг Сибирский Гигант" от 03.06.2021 и приложенные к заявлению документы", - говорится в сообщении.

Как уточняется, 4 июня от торгового холдинга "Сибирский Гигант" поступило заявление об оставлении иска о банкротстве без движения по причине отсутствия долга перед кредитором. Представители холдинга предоставили копию платежного поручения в подтверждение оплаты. Одновременно с этим в суд поступило заявление компании "Торгсиб" об отказе от иска в связи с полной оплатой задолженности.

"Сибирский гигант" основан в 1996 году, сеть изначально насчитывала 24 магазина в четырех форматах - магазин, гипермаркет, супермаркет, универсам. В начале апреля 2020 года власти Новосибирска подтвердили продажу торгового холдинга, в управлении которого находились магазины "Мегас", "Гигант" и "Горожанка". Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали, что "Сибирский гигант" может быть продан томской группе компаний "Лама", которая развивает магазины под брендом голландской компании Spar. Компании-участники сделки ситуацию не комментировали.