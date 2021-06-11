Роскомнадзор сообщил о результатах проверки деятельности интернет-платформ США в России

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Социальная сеть Twitter оштрафована на 4 млн рублей за несоблюдение российского законодательства, так как не локализовала базы данных российских пользователей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Обработка персональных данных не локализована. Составлено 10 протоколов об административных правонарушениях. На сегодняшний день судами рассмотрены все протоколы, общая сумма штрафов за неудаление запрещенной информации составляет 27,9 млн рублей. За несоблюдение требований российского законодательства о локализации данных - 4 млн рублей", - указано в сообщении.

Ведомство также сообщило, что Facebook и Instagram с 2015 года не удалили более 3,7 тыс. запрещенных материалов.

"Facebook и Instagram с 2015 года не удалили более 3,7 тыс. запрещенных материалов, - сказали в ведомстве. - Обработка персональных данных не локализована. Составлено 13 протоколов. На сегодняшний день судами рассмотрены все протоколы, общая сумма штрафов за неудаление запрещенной информации составляет 43 млн рублей. За несоблюдение требований российского законодательства о локализации данных - 4 млн рублей".

Кроме того, Google и YouTube не удалили за шесть лет более 5,2 тыс. материалов с запрещенной информацией. "Google и YouTube с 2015 года не удалили более 5,2 тыс. запрещенных материалов, - указали в ведомстве. - Обработка персональных данных не локализована".

Также отмечается, что Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% вредоносного контента.