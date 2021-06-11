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ЦБ видит тенденцию к росту депозитных ставок на банковском рынке

В Банке России отметили, что "это позволит повысить привлекательность этого продукта для населения"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Банк России видит тенденцию к росту депозитных ставок на банковском рынке, это позволит повысить привлекательность этого продукта для населения. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

"Наметилась тенденция к росту депозитных ставок. Решения Банка России о повышении ключевой ставки и произошедшее с начала текущего года увеличение доходностей ОФЗ обусловят дальнейший рост кредитно-депозитных ставок. Это позволит повысить привлекательность банковских депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования", - отмечается в сообщении.

В пятницу, 11 июня, совет директоров ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,50% годовых.

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