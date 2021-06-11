ЦБ РФ: кредитование продолжает расти темпами, близкими к максимумам последних лет

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Кредитование в России по-прежнему продолжает расти темпами, близкими к максимумам последних лет. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Денежно-кредитные условия остаются мягкими с учетом повышенных инфляционных ожиданий и фактической инфляции. В этих условиях кредитование продолжает расти темпами, близкими к максимумам последних лет", - отмечается в сообщении.

В пятницу, 11 июня, совет директоров ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,50% годовых.