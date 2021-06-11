ВТБ не исключает изменений ставок по кредитам на фоне повышения ставки ЦБ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ не исключает изменений ставок по кредитам на фоне повышения Банком России ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5,5% годовых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"ВТБ не исключает изменения ставок по кредитам, при этом окончательное решение будет принимать, ориентируясь на конъюнктуру рынка. В любом случае можно отметить, что сейчас оптимальный момент для решения своих финансовых вопросов с помощью кредитных средств", - сказали в пресс-службе.

Совет директоров ЦБ РФ на сегодняшнем заседании принял решение второй раз подряд повысить ключевую ставку - на 50 базисных пунктов, до 5,50% годовых.