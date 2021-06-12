Акции датской компании на бирже в Нью-Йорке подскочили на день почти в 15 раз

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Акции небольшой датской фирмы Orphazyme в ходе торговой сессии в четверг на нью-йоркской электронной бирже Nasdaq выросли в стоимости почти в 15 раз. Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg , представители фирмы и аналитики пока не могут объяснить такой интерес к небольшой компании, занимающейся биотехнологиями.

По его сведениям, в четверг акции Orphazyme в пиковых значениях на торгах в четверг вырастали в стоимости на 1 387%. При этом подобный ажиотаж отразился и на акциях компании на Копенгангской бирже, где их стоимость также возросла в несколько раз. Фирма предупредила своих инвесторов, что "те, кто покупают [сейчас] акции компании, могут потерять значительную часть своих инвестиций".

В настоящее время ажиотаж вокруг акций Orphazyme спал, однако их стоимость на Nasdaq все еще выше обычной на 70%. "Иногда нет логического объяснения тому, что происходит на рынке ценных бумаг. Развитие ситуации с ценами Orphazyme - пример этому", - приводит агентство слова датского инвестиционного аналитика Пера Хансена.

Как отмечает агентство, предположительно, Orphazyme стала еще одним примером нового феномена "мем-акций", когда небольшие инвесторы, договариваясь на форумах, начинают одновременно массово скупать акции выбранной случайным образом, как правило, небольшой компании, что влечет к взрывному росту ее капитализации. Наиболее ярким примером "мем-акций" стала история с компаний GameStop, стоимость ее акций за месяц взлетела более чем на 2 000%. Причиной тому стал шорт-сквиз (short squeeze - стремительный рост цены актива), организованный при помощи онлайн-форума Reddit частными трейдерами, которые зачастую использовали для ставок мобильное приложение Robinhood. В результате играющие на понижение хедж-фонды понесли миллиардные убытки.

Подобные манипуляции с ценными бумагами становятся причиной резких колебаний на фондовом рынке США. Глава федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Гари Генслер в четверг заявил, что правила, по которым ведется торговля на американских биржах, устарели, и необходимо искать пути их обновления под современные реалии. По его мнению, финрегулятору необходимо изучить феномен игрового подхода к инвестициям, а также обратить внимание, что большая часть заявок на покупку или продажу акций в настоящее время сначала проходит через альтернативные торговые платформы.