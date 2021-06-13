ЦБ рекомендовал финансовым организациям Москвы самим выбрать режим работы с 15 по 18 июня

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Банк России рекомендовал кредитным организациям Москвы самостоятельно с учетом интересов своих клиентов выбрать режим работы в дни с 15 по 18 июня, объявленные мэром столицы Сергеем Собяниным нерабочими в связи с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщается на сайте регулятора.

"Кредитным и некредитным финансовым организациям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, рекомендуется определить режим работы с 15 по 18 июня 2021 года самостоятельно с учетом интересов своих клиентов. В частности, рекомендуем обеспечить поддержание дистанционных сервисов. Для информирования клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке предоставления услуг и работе онлайн-сервисов Банк России рекомендует кредитным и некредитным финансовым организациям своевременно разместить данную информацию на официальных интернет-сайтах и в местах обслуживания клиентов, а также предоставлять ее потребителям и клиентам иным доступным способом", - говорится в сообщении.

В ЦБ напомнили, что в случае принятия решения о работе в указанные выходные дни кредитным и некредитным финансовым организациям необходимо соблюдать все требования законодательства. Кроме того, регулятор рекомендовал некредитным финансовым организациям предоставлять клиентам все необходимые услуги, оказываемые в рабочие дни. Страховщикам необходимо обеспечить непрерывность деятельности в части оказания социально значимых услуг - обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское страхование, страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

"При этом Банк России также исходит из того, что кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства и наличие или отсутствие возможности дистанционного обслуживания или возможности клиента посетить офис финансовой организации для своевременного совершения операций, в том числе с точки зрения последствий неисполнения договора", - добавили в ЦБ.