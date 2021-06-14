Санкции США в отношении российского суверенного долга формально вступают в силу

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Объявленные еще в апреле американские санкции на ряд операций с российским суверенным долгом формально вступают в понедельник в силу. Речь идет об очередном пакете антироссийских рестрикций, о которых вашингтонская администрация сообщила еще 15 апреля. Тогда же было объявлено и о сроках их вступления в силу.

Как пояснили власти США, американским финансовым учреждениям теперь запрещается "участвовать в операциях на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации или Министерством финансов Российской Федерации". Кроме того, отметили в администрации, американским финансовым учреждениям запрещается "кредитовать рублевые или нерублевые средства этим трем организациям". Рестрикции расширили существующие запреты на операции с российским суверенным долгом, которые действовали с августа 2019 года.

Тогда американским банкам было запрещено покупать на первичном рынке российские нерублевые долговые гособлигации и предоставлять нерублевые кредиты российским властям. Сейчас же американские власти запретили им участвовать в первичных размещениях новых выпусков еще и российских рублевых гособлигаций. Речь идет именно о бумагах, выпущенных после 14 июня 2021 года. При этом подчеркивается, что нынешний запрет распространяется только на вновь выпущенные на первичном рынке рублевые суверенные долговые обязательства, но не на вторичном рынке и не на действующих держателей суверенных долговых обязательств.

Введенные ограничения стали первыми мерами такого масштаба при нынешней администрации.

Влияние санкций

В апреле ряд опрошенных ТАСС экспертов сообщил, что влияние новых санкций на рубль долгим не будет. Тогда российский рынок акций отреагировал на ограничения довольно спокойно. Специалисты указывали, что Вашингтон ввел более мягкие рестрикции по сравнению с ожидаемым жестким ответом вашингтонской администрации - полным запретом на любые действия, связанные с выпуском российского госдолга. В таком случае американские инвесторы были бы вынуждены распродать имеющиеся у них сейчас бумаги.

Как рассказал в апреле ТАСС вице-президент - управляющий директор Управления финансовой политики и финансовых рынков Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев, введение санкций против российского государственного долга не вызовет больших проблем. По его словам, при нехватке ликвидности банки смогут получить необходимые ресурсы от Банка России. Мурычев также отметил, что, по его мнению, те компании, которые инвестировали средства в российскую экономику, вряд ли откажутся от работы в РФ.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что санкции США в отношении госдолга РФ позволяют говорить об упущенной выгоде для фининститутов США, так как в структуре ОФЗ превалируют инвесторы РФ. По его словам, инструментов на финрынке РФ для укрепления стабильности достаточно, они будут использованы в случае необходимости. Силуанов подчеркнул, что временно свободные средства на едином казначейском счете (в размере более 4 трлн рублей) дают достаточную гибкость в этом плане.

Кроме того, как сообщило в апреле в своем комментарии международное рейтинговое агентство Moody’s, высокие финансовые резервы России позволят стране справиться с негативным эффектом от санкций.

Возможность расширения санкций

Рестрикции вступают в силу на основании подписанного в апреле президентом США Джо Байденом указа, который "расширяет сферу действия полномочий США по вводу санкций", пояснили ранее в Белом доме. Распоряжение "предоставляет американскому правительству полномочия для расширения санкций по суверенному долгу в отношении России по мере необходимости".

Стоит отметить, что впервые возможность введения санкций против российского государственного долга рассматривалась администрацией 44-го президента США Барака Обамы в начале 2016 года, когда Министерство финансов РФ анонсировало первое за три года размещение еврооблигаций. Байден тогда занимал пост вице-президента США.