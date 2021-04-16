Новые санкции США против российского госдолга. Разбираемся, что это значит

Иногда, когда государство нуждается в деньгах, оно берет в долг у крупных и частных инвесторов и выпускает для этого специальные долговые бумаги. В России это облигации федерального займа (ОФЗ). По сути, облигация — это расписка, в которой указано, сколько денег взял эмитент и какой процент он обязуется возвращать.

Таким образом гособлигации в числе прочего и формируют российский госдолг. Подробнее о его структуре мы писали здесь.

Об ограничениях против российского госдолга говорили еще с 2014 года, когда США только начали вводить первые санкции. Но до сих пор мера была только одна — с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций (облигации не в рублях, а иностранной валюте).

Теперь же Минфин США запретил американским инвесторам участвовать в первичных размещениях новых выпусков еще и рублевых российских гособлигаций. Речь идет о бумагах, выпущенных после 14 июня 2021 года.

Эксперты на российском рынке, опрошенные СМИ, довольно единодушно высказались, что эти санкции оказались мягкими.