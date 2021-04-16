Новые санкции США против российского госдолга. Разбираемся, что это значит

В четверг, 15 апреля, Соединенные Штаты ввели против России новые санкции, ставшие первыми мерами такого масштаба при администрации президента Джо Байдена. В числе прочего это были и рестрикции против суверенного госдолга России. С полным списком ограничений можно ознакомиться здесь.
Что значит "санкции против госдолга"?
Иногда, когда государство нуждается в деньгах, оно берет в долг у крупных и частных инвесторов и выпускает для этого специальные долговые бумаги. В России это облигации федерального займа (ОФЗ). По сути, облигация — это расписка, в которой указано, сколько денег взял эмитент и какой процент он обязуется возвращать.
Таким образом гособлигации в числе прочего и формируют российский госдолг. Подробнее о его структуре мы писали здесь.
Об ограничениях против российского госдолга говорили еще с 2014 года, когда США только начали вводить первые санкции. Но до сих пор мера была только одна — с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций (облигации не в рублях, а иностранной валюте).
Теперь же Минфин США запретил американским инвесторам участвовать в первичных размещениях новых выпусков еще и рублевых российских гособлигаций. Речь идет о бумагах, выпущенных после 14 июня 2021 года.
Эксперты на российском рынке, опрошенные СМИ, довольно единодушно высказались, что эти санкции оказались мягкими.
А какими они еще могли бы быть?
Самый жесткий вариант, доступный американским властям, — полный запрет на любые действия, связанные с выпуском российского госдолга. Тогда американские инвесторы были бы вынуждены распродать имеющиеся у них сейчас бумаги. Всего по последним данным нерезиденты держат портфель в чуть более 3 трлн рублей. Сколько из них приходится именно на американских инвесторов не уточняется. Как раз примерно такие санкции с 2018 года действуют в отношении Ирана.
Еще вариант, помягче, — если бы власти США запретили инвесторам покупать в принципе все новые выпуски российских ОФЗ — и на первичном, и на вторичном рынках. Но они не пошли и на это.
Нынешнее же ограничение не запрещает инвесторам перекупать облигации у первых покупателей.
Как отреагировал рубль?
В день объявления санкций курс рубля снизился, но незначительно — только на 0,6% по итогам дня. А уже в пятницу, 16 апреля, в течение дня отечественная валюта укреплялась по отношению к доллару.
Это соответствовало ожиданиям экспертов, что влияние объявленных санкций не будет долгим. Во-первых, рынок уже давно учитывает очередные санкционные риски, а теперь ситуация, наоборот, стабилизировалась — ушла неопределенность, отметили в компании "БКС Мир инвестиций".
Во-вторых, кроме "негативного влияния геополитического фактора, внешняя экономическая конъюнктура сохраняется весьма благоприятной", отметила аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева.
Опасны ли ограничения против госдолга?
Вице-президент — управляющий директор Управления финансовой политики и финансовых рынков Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев не видит каких-то больших проблем. "Долг будет дешеветь тогда, это очевидно. Нерезиденты с большими потерями будут продавать наш госдолг, который выкупят коммерческие банки России", — отметил он. При этом те, кто давно работает в России и инвестировал в основной капитал и в производство, вряд ли будут массово уходить с рынка.
Минфин мог бы сократить объем внутренних заимствований на 900 млн рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин. Бюджетный дефицит в 2,7 трлн рублей рассчитан исходя из нефти марки Urals по $45, а сейчас она торгуется выше $63. То есть заимствований запланировано с "запасом", и их можно было бы сократить при необходимости.
У России в целом и так сравнительно небольшой госдолг. Счетная палата в конце февраля оценила его в 18,99 трлн рублей, или 17,8% ВВП. По проекту федерального бюджета власти собираются его наращивать, но небольшими темпами: в 2021 году — до 20,4% ВВП, в 2022 году — до 20,8% ВВП, а в 2023 году — до 21,4% ВВП. Нужно это для борьбы с последствиями коронавирусной пандемии.
К тому же доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ и так небольшая, а за последний год только уменьшилась. Сейчас она составляет 19,7% от всего объема обращения против примерно 35% еще в марте 2020 года. В первичных размещениях их и того меньше — 9,6%.
С другой стороны, эти санкции, "по сути, начало экономической войны против России", уверен профессор истории Американского университета в Вашингтоне Антон Федяшин. "Но к этому уже давно должны быть готовы в Кремле. У России недостаточно экономической силы на это каким-либо значимым образом ответить, кроме борьбы с коррупцией и диверсификации собственной экономики, чем давно уже надо было серьезно заниматься", — добавил политолог.
По данным источников ТАСС, ЕС исключает введение санкций против российского госдолга вслед за США.
Как на новые санкции отреагировали российские власти?
Они еще до официального объявления санкций утверждали, что те не очень сильно повлияют на российскую экономику.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор располагает всеми инструментами, чтобы справиться с возможными последствиями ограничений против госдолга. "Если такие санкции [США против госдолга России] будут, то могут быть краткосрочные колебания ликвидности, но в целом у нас уровень госдолга очень небольшой по международным меркам, один из самых низких. То, что проводится соответствующая бюджетная политика и госдолг находится в контролируемой зоне, это не создает системных рисков для финансовой стабильности. В любом случае у нас есть все инструменты, чтобы с волатильностью на финансовом рынке справляться", — сказала она.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что санкции против российского госдолга в случае их введения ударят прежде всего по интересам самих западных инвесторов.
Теперь же Минфин сообщил, что внимательно следит за ситуацией на финансовых рынках и принимает во внимание новые ограничения со стороны властей США.
Ближайшие решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ на первичном рынке будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры — для укрепления стабильности на российском долговом рынке. И количество свободных средств позволяет гибко выстраивать график этих размещений.
Кроме того, чтобы минимизировать риски вынужденных продаж государственных ценных бумагам со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов, размещение государственных облигаций после 14 июня 2021 года будет производиться посредством эмиссии новых выпусков с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы раньше.
Банк России также готов задействовать имеющиеся в его распоряжении инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.