Минфин и ЦБ продолжат отслеживать ситуацию на финрынках

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Минфин и ЦБ РФ продолжат отслеживать ситуацию на финрынках и при необходимости будут принимать дополнительные меры в целях укрепления финстабильности, сообщил Минфин.

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"В связи с введением 22 февраля 2022 года ограничительных мер США на операции с государственными ценными бумагами Российской Федерации Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках", - говорится в сообщении министерства.

"Минфин России совместно с Банком России продолжат внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать дополнительные меры в целях укрепления финансовой стабильности", - отмечает министерство.

Разрешение ЦБ временно не учитывать изменение рыночной стоимости ценных бумаг поспособствует более плавной адаптации финрынков, заявил Минфин.

"В целях содействия укреплению стабильности на российском долговом рынке решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ в ближайшие недели будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры", - также говорится в сообщении министерства.

По данным Минфина, в целях снижения риска вынужденных продаж обращающихся государственных ценных бумаг со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов размещение государственных облигаций после 22 февраля 2022 года будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых зарегистрированы ранее указанной даты. Министерство подчеркивает, что разрешение Банка России для финансовых организаций временно не учитывать изменение текущей рыночной стоимости ценных бумаг будет способствовать более плавной адаптации финрынков к изменениям в ограничительных мерах.