Платформа ОНФ "Мошеловка" передала в ЦБ более 2 тыс. номеров телефонных мошенников

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Платформа Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Мошеловка" с момента старта собрала более 2 тыс. номеров предполагаемых телефонных мошенников и передала эту информацию в Центробанк. Об этом сообщила во вторник пресс-служба проекта ОНФ "За права заемщиков".

"За три недели удалось собрать более 2 тыс. телефонных номеров... Информация по этим номерам передана в Центробанк", - сообщили в пресс-службе. В ОНФ уточнили, за три недели с момента запуска платформы было получено более 4 тыс. обращений из 130 городов России.

"В попытках обмана граждан мошенники чаще всего действуют от имени банка, представляясь сотрудниками службы безопасности, отдела одобрения кредитов, отдела финансового мониторинга или техническими специалистами", - говорится в пресс-релизе. Нередко мошенники действуют под прикрытием представителя торговой площадки или продавца, от имени госорганизации или брокера, встречаются попытки замаскироваться под близких или друзей, небанковскую кредитную организацию или коллекторов.

Наиболее распространенным каналом, через который мошенники связываются с жертвой, является телефон. "Этот способ указан более чем в половине полученных "Мошеловкой" обращений", - сказали в пресс-службе. В ОНФ уточнили, что также мошенники используют соцсети, мессенджеры, сайты объявлений или знакомств. "Крайне редки попытки обмана при непосредственно физическом контакте и рассылке SMS", - сказали в пресс-службе.

Почти треть обращений в "Мошеловку" поступило из Москвы, около 10% из Санкт-Петербурга. В первую десятку по обращениям вошли Краснодар, Воронеж, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов и Ижевск.

Платформа разработала рекомендации по борьбе с мошенничеством. В частности, эксперты напоминают, что нельзя сообщать по телефону данные банковских карт или пароли, а также рекомендуют проверять номер, с которого поступает подозрительный звонок. При необходимости следует прекратить разговор и перезвонить по официальному номеру организации, в частности, номера банков указаны на пластиковых картах. Платформа ОНФ для борьбы с финансовыми мошенниками под названием "Мошеловка" была запущена в конце мая.