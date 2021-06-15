DPA: Daimler вновь переводит тысячи сотрудников на неполный рабочий день

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Германский автоконцерн Daimler объявил об очередном переводе нескольких тысяч сотрудников двух своих предприятий на неполный рабочий день в связи с перебоями в поставках по всему миру важных электронных компонентов, в том числе микросхем. Об этом во вторник сообщило агентство DPA.

По его информации, изменения рабочего графика коснутся большей части персонала заводов Mercedes-Benz в Раштатте (федеральная земля Баден-Вюртемберг) и Бремене. При этом, как указывает агентство, сотрудники этих предприятий будут переведены на сокращенный режим работы уже на этой неделе. Однако сколько именно работников пострадает в связи с нововведениями, в компании не уточнили.

В настоящее время на заводе в Бремене работают более 12 тыс. человек, а в Раштатте - около 6,5 тыс. Вместе с тем в Daimler заметили, что на этой неделе будет отменен сменный режим работы на предприятии концерна в городе Кечкемет (Венгрия), где трудятся порядка 4,7 тыс. человек. Сотрудники этих трех заводов и других предприятий компании ранее уже были временно переведены на неполный рабочий день из-за глобальных проблем с комплектующими.

Мировые проблемы с поставками микросхем вынудили и других автогигантов приостановить производство на несколько недель. Например, германский автоконцерн Volkswagen недавно перевел тысячи сотрудников на заводе в Эмдене (федеральная земля Нижняя Саксония) на неполный рабочий день. Германский автогигант BMW также объявил о сокращении производства и отмене сменного графика работы персонала на заводе в Дингольфинге (федеральная земля Бавария) из-за острого дефицита микросхем.

Ранее президент американской корпорации IBM Джеймс Уайтхерст выразил мнение, что нехватка микросхем будет ощущаться в мире еще два года. Как он сказал вещательной корпорации Би-би-си, пройдет пара лет, прежде чем появится достаточно дополнительных мощностей для производства чипов. Глобальный дефицит микросхем, который имеется в ряде отраслей, связан с резко возросшим спросом в условиях пандемии на бытовую электронику, прежде всего телевизоры, телефоны и игровые приставки, а также с увеличением спроса на автомобили.