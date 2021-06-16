Лондон заявил об отсутствии прогресса на переговорах с ЕС по Северной Ирландии

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Великобритания и Евросоюз не могут добиться прогресса на переговорах по поводу торговли с Северной Ирландией. Об этом сообщил в среду, выступая в парламентском комитете Палаты общин, представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост.

"Дискуссии ведутся постоянно. Но мы не добиваемся особенного прогресса, несмотря на все идеи, которые мы выдвигаем", - признал он.

Фрост пояснил, что выполнение положений североирландского протокола, согласованного между Соединенным Королевством и ЕС в рамках сделки по Brexit, становится все труднее, так как он вызывает все больше противоречий в Ольстере. Североирландские юнионисты, выступающие за более тесные связи с Лондоном, не довольны фактическим появлением границы между этой административно-политической частью Великобритании и остальной страной.

При этом представитель Джонсона обратил внимание на то, что Великобритания "предпочитает, если это возможно, найти развязки путем переговоров". "Если это невозможно, тогда, конечно, возможны любые варианты, как премьер-министр сказал на выходных", - пояснил Фрост. Речь идет о заявлении Джонсона о том, что Лондон будет готов в одностороннем порядке продлить действие исключений из протокола, если договориться с Брюсселем не получится.

Дискуссии между ЕС и Великобританией вокруг протокола с новой силой обострились в конце мая в связи с тем, что 30 июня истечет льготный период, освобождающий от оформления ряда фитосанитарных документов поставщиков охлажденного мяса. Лондон, опасающийся дефицита мясной продукции в североирландских супермаркетах, готов снова пойти на продление льготного режима, в то время как Брюссель призывает соблюдать положения протокола. Споры вокруг поставок мяса между Великобританией и Евросоюзом получили в британской прессе название "сосисочной войны".

9 июня Фрост провел переговоры с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем по вопросу протокола по Северной Ирландии. По итогам встречи, продлившейся 3,5 часа, он заявил, что стороны пока не пришли к компромиссу.