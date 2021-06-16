На строительство нового здания кардиоцентра в Приамурье потребуется 760 млн рублей

ТАСС, 16 июня. Власти Амурской области оценили в 760 млн рублей стоимость строительства нового здания кардиохирургического центра в Благовещенске на замену исторического, в котором в апреле произошел крупный пожар. Об этом сообщил в среду губернатор Амурской области Василий Орлов во время прямого эфира в Instagram.

Пожар в здании кардиохирургического центра в Благовещенске произошел днем 2 апреля на площади 1,6 тыс. квадратных метров, загорелась кровля. Было принято решение о строительстве нового здания для кардиохирургии, поддержанное Минздравом РФ.

"[Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко] предложил рассмотреть территорию областной больницы, чтобы перенести туда центр, построить там новое здание современное. Сейчас территория обследована, здание там разместить можно, имеется медико-техническое задание. Стоимость объекта предварительно составит 760 млн рублей. Это новое здание достаточной площади, самое современное", - сказал Орлов.

Он уточнил, что в ближайшее время в регион прилетит специалист из Министерства здравоохранения РФ для оценки решений по будущему зданию. После начнут проектирование, которое займет около 9-12 месяцев, затем приступят к строительству. Средства будут выделены из федерального и областного бюджетов, добавил губернатор.

"Кардиоцентр сгоревший функционирует. Там ведут работы по проектированию, восстановлению крыши, это не препятствует работе собственно кардиоцентра", - добавил Орлов.

Ранее он сообщал, что историческое здание ждет реставрация. Это здание относится к объектам культурного наследия регионального значения. Его построили в 1906 году, после Великой Отечественной войны. В здании находился корпус второй городской больницы, на базе которой учились студенты и интерны. С 1974 года там располагался кардиохирургический центр. Реставрационные работы начнут в 2022 году.