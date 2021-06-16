Reuters: Johnson & Johnson вряд ли выполнит план поставок вакцины в ЕС во II квартале

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Американская компания Johnson & Johnson вряд ли сможет выполнить план по поставкам своей вакцины от коронавируса в Европейский союз во втором квартале в связи с тем, что порядка 17 млн доз были запрещены к использованию по соображениям безопасности. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

"После того как указанные партии не были выпущены [на европейский рынок], ожидается, что компания не сможет поставить 55 млн доз к концу этого квартала", - приводит агентство слова представителя ЕК. Как указывает Reuters, к настоящему моменту компания поставила в ЕС около 12 млн доз.

Johnson & Johnson по подписанному с Еврокомиссией осенью 2020 года контракту обязалась поставить в ЕС во втором квартале 55 млн доз вакцины. ЕС делает особую ставку на этот препарат, поскольку он предполагает использование только одной дозы вместо стандартных двух, что значительно облегчает логистику и может ускорить процесс вакцинации в странах ЕС. Ранее Johnson & Johnson приостанавливала поставки своего препарата в Евросоюз из-за риска возникновения тромбоза у привитых.