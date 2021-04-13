Применение вакцины Johnson & Johnson приостановят в США и отложат в ЕС из-за тромбоза

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Американские регуляторы во вторник рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса, разработанной компанией Johnson & Johnson, из-за нескольких случаев тромбоза у привившихся. Через несколько часов сама компания объявила, что отложила применение своего препарата в Европе.

ТАСС собрал главное, что известно о произошедшем.

Недолгое одобрение

В США вакцину Johnson & Johnson одобрили 27 февраля, в Евросоюзе - 11 марта. При этом в Соединенных Штатах было использовано более 6,8 млн доз препарата, тогда как первые поставки в ЕС ожидались на этой неделе.

Во вторник, 13 апреля, американские Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) призвали "сделать паузу в использовании этой вакцины" из-за шести случаев редкого и тяжелого тромбоза после прививки. В среду для дальнейшего анализа и оценки потенциальной угрозы соберется Консультативный комитет по практике иммунизации.

В Белом доме уже заявили, что приостановка применения вакцины не окажет существенного влияния на ход вакцинации в США.

При этом еще неделю назад в Колорадо и Северной Каролине в центрах вакцинации компании Centura Health перестали применять препарат Johnson & Johnson из-за нескольких десятков случаев осложнений - пациенты в основном жаловались на сильное головокружение или тошноту сразу после прививки. Тогда в CDC сообщили, что уже провели расследование и не нашли оснований для беспокойства.

У профильного регулятора в ЕС - Европейского агентства лекарственных средств (EMA) - сомнения также возникли на прошлой неделе: в пятницу, 9 апреля, там объявили, что изучают возможные осложнения. После решения американских специалистов EMA пока не выступало с заявлениями, но отложить применение вакцины в Европе решил сам разработчик.

Другие страны

Помимо США и Евросоюза, препарат Johnson & Johnson разрешен к использованию еще в ряде стран, в том числе Бахрейне, Бразилии, Канаде, Колумбии, Таиланде, ЮАР, Южной Корее и Швейцарии. Национальные регуляторы этих стран пока не выступали с заявлениями о безопасности вакцины и ее использовании.

Кроме того, разработку Johnson & Johnson одобрили для распространения в рамках международного механизма COVAX.

Не первые осложнения

Вакцина Johnson & Johnson может стать вторым таким препаратом, применение которого связано с образованием тромбов у привившихся. Первым стала Vaxzevria разработки британско-шведской компании AstraZeneca, которая основана на том же принципе - применении вирусного вектора.

В марте ряд стран, преимущественно в Европе, приостанавливал применение препарата AstraZeneca из-за сообщений об образовании тромбов у привившихся и летальных исходах из-за этого. Сначала EMA заявляло о безопасности вакцины, но 7 апреля все же признало наличие связи между вакцинацией и тромбозом и рекомендовало включить это в список "очень редких" побочных эффектов. Тем не менее регулятор рекомендовал продолжать применение препарата.

Однако в некоторых странах, например Испании, Германии и Нидерландах, решили прививать вакциной AstraZeneca только людей старше 60 лет, а в Великобритании - старше 30 лет. Несколько европейских государств так и не возобновили использование препарата.