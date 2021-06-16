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Hyundai не видит риска приостановки производства на фоне дефицита автокомпонентов

Самые проблемные месяцы уже позади, заявил директор производственного управления "Хендэ мотор мануфактуринг рус" Андрей Казак

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Автоконцерн Hyundai не видит риска приостановки производства на фоне дефицита автоэлектроники. Об этом журналистам сообщил директор производственного управления "Хендэ мотор мануфактуринг рус" Андрей Казак.

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"На плане и на конечном выпуске, и комплектациях в целом это никак не скажется и не сказалось. Я не вижу рисков приостановки производства, более того, мне кажется, что самые проблемные месяцы, они уже позади, и сейчас ситуация будет постепенно улучшаться", - сказал он.

Целый ряд компаний во всем мире сталкивается с глобальным дефицитом микропроцессоров, из-за которого они вынуждены приостанавливать или сокращать производство. Дефицит, начавшийся в прошлом году, связан с резко возросшим спросом в условиях пандемии на бытовую электронику, а также с увеличением спроса на автомобили. Проблема усугубилась зимними штормами в штате Техас, где находятся некоторые предприятия по производству микросхем, а также из-за пожара на заводе японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем. В разное время о приостановке или сокращении объявляли такие компании, как Volkswagen, Hyundai, BMW, Suzuki, Toyota, Honda и другие.

Минпромторг РФ рассчитывает, что проблема дефицита электроники для автомобилей будет решена к концу лета, ранее заявили ТАСС в министерстве. Чтобы ускорить поставки комплектующих автопроизводителям, к процессу подключились торговые представительства России за рубежом.

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