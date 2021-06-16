Hyundai не видит риска приостановки производства на фоне дефицита автокомпонентов

"На плане и на конечном выпуске, и комплектациях в целом это никак не скажется и не сказалось. Я не вижу рисков приостановки производства, более того, мне кажется, что самые проблемные месяцы, они уже позади, и сейчас ситуация будет постепенно улучшаться", - сказал он.

Целый ряд компаний во всем мире сталкивается с глобальным дефицитом микропроцессоров, из-за которого они вынуждены приостанавливать или сокращать производство. Дефицит, начавшийся в прошлом году, связан с резко возросшим спросом в условиях пандемии на бытовую электронику, а также с увеличением спроса на автомобили. Проблема усугубилась зимними штормами в штате Техас, где находятся некоторые предприятия по производству микросхем, а также из-за пожара на заводе японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем. В разное время о приостановке или сокращении объявляли такие компании, как Volkswagen, Hyundai, BMW, Suzuki, Toyota, Honda и другие.

Минпромторг РФ рассчитывает, что проблема дефицита электроники для автомобилей будет решена к концу лета, ранее заявили ТАСС в министерстве. Чтобы ускорить поставки комплектующих автопроизводителям, к процессу подключились торговые представительства России за рубежом.