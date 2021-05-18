Глобальный дефицит электронных компонентов. Почему возник недостаток чипов

Описание Производство полупроводников для компании Renesas Electronics на заводе в Китае © AP Photo/Mark Schiefelbein

В СМИ все чаще мелькают сообщения об остром глобальном дефиците полупроводников. Речь идет о недостатке электронных компонентов, необходимых для сборки комплектующих и готовых изделий. Это заставило многих производителей потребительских товаров ограничивать объемы производства. Наиболее наглядно эта тенденция проявилась в автомобилестроительной отрасли. Дефицита чипов не сумели избежать даже такие крупные ее представители, как Daimler, Fiat Chrysler, Ford Motor Co., GM, Honda, Jaguar Land Rover, Nissan, Toyota, Volkswagen и другие. Согласно экспертным оценкам, текущий дефицит проводников может сохраниться вплоть до конца 2022 года. Не исключено, что он перенесется и на 2023 год. Среднесрочные перспективы Соответствующий отраслевой сектор рынка акций США именуется как Semiconductors ("Полупроводники") и включает в себя до восьми десятков акций компаний разной величины. Для сравнения: количество работников в них составляет от нескольких человек до 110,6 тыс. сотрудников, официально трудоустроенных в таком гиганте, как Intel Corporation (INTC). Наглядное представление по поводу усредненной динамики акций, включенных в указанный сектор, дает специализированный фондовый индекс Philadelphia Semiconductor Index (SOX). Долгосрочный восходящий тренд в нем зародился еще с начала 2009 года, на выходе из предыдущего десятилетнего цикличного экономического кризиса. Казалось бы, он был сломлен в феврале-марте 2020 года на пике биржевой паники, связанной с неожиданной глобальной вспышкой коронавирусной инфекции. Однако немногим более чем за год SOX повысился с 1234 пунктов до 3314 пунктов, или почти в 2,7 раза. Для сравнения: североамериканский фондовый индекс широкого рынка S&P 500 за тот же период повысился в 1,9 раза. То есть рост стоимости акций компаний, разрабатывающих и производящих полупроводники, заметно превысил темпы восстановления бумаг, представляющих все ключевые секторы рынка акций США. Добавим, что 5 апреля 2021 года индекс полупроводников обновил свой исторический максимум, но с тех пор просел примерно на 12%. С технической точки зрения сейчас не лучшее время для агрессивных среднесрочных инвестиций в этот сектор. Более продуктивной стратегией выглядит точечная покупка наиболее привлекательных бумаг.

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Вместе с тем месячное падение индекса пока что выглядит как вполне закономерная техническая коррекция. Вероятно, что этот коррекционный спад не получит дальнейшего масштабного развития. Рискнем предположить, что этому явно не способствуют текущие фундаментальные условия для сектора полупроводниковых компаний. Поэтому отраслевой индекс имеет хорошие шансы для возобновления роста во второй половине 2021 года. Возможно, такая тенденция наметится после более или менее продолжительного периода консолидации индекса SOX в диапазоне 2700–3300 пунктов. Факторы улучшения Прежде всего важно отметить, что сегмент разработки и производства электронных чипов представляет собой сектор, растущий опережающими темпами в сравнении со многим традиционными отраслями экономики. Это означает возможность быстрого увеличения масштабов бизнеса в указанной индустрии и улучшения финансовых показателей ее представителей. Иными словами, акции успешных полупроводниковых компаний могут и должны расти в цене быстрее усредненного широкого рынка. Годовая динамика отраслевого индекса Philadelphia Semiconductor Index подтверждает эту теоретическую посылку. Поскольку быстродействие и сложность многих электронных изделий стремительно увеличиваются, многие из них подвержены очень быстрому моральному устареванию. Это значит, что глобальный рынок электронных устройств и товаров с полупроводниковыми компонентами как минимум не будет сокращаться в ближайшие годы. Более того, его емкость должна радикально повыситься по мере разворачивания мобильных сетей 5G, что создаст техническую возможность для взрывного развития так называемого интернета вещей. Согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA), продажи полупроводников в мире по итогам первого квартала 2021 года возросли на 17,8% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Квартальный объем глобального рынка полупроводников оценивается в $41 млрд. Несмотря на текущий рост объемов поставок полупроводниковых чипов, многие производители заявляют о недостатке электронных компонентов для финальной сборки своей продукции. Повторимся, что с этим столкнулись почти все мировые автозаводы. Что может обернуться для отрасли сокращением объемов сборки в размере от 2 до 4 млн машин в мировом масштабе. Не секрет, что основной причиной текущего недостатка чипов стала все та же пресловутая пандемия COVID-19. В настоящее время мы наблюдаем отдаленные последствия резкой остановки ряда производств в Азии, которая состоялась равно год назад. Вместе с тем ситуация усугубляется и менее масштабными событиями.

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Например, пожар на заводе компании Renesas Electronics в Японии способен аукнуться сокращением мирового объема производства автомобилей во втором квартале 2021 года на 1,6 млн штук (это около 7% прогнозируемого ранее объема производства). До этого крупный пожар случился на японском заводе микросхем Asahi Kasei Microdevices (AKM). На выпуск электронных чипов негативно повлияли даже неблагоприятные погодные условия — недавнее похолодание в Техасе и засуха на Тайване. Другим фактором текущего недостатка полупроводниковой продукции выступает явное увеличение потребительского спроса на широкий спектр бытовой электроники. Это также связано с пандемией — люди были вынуждены переходить на удаленную работу из дома. При этом в последние годы треть мирового объема потребления полупроводников приходилась на производство компьютерной техники. Подобные потребности фиксировались и в отрасли по производству средств связи. Для полноты картины надо упомянуть и про активно растущий спрос на комплектующие для компьютеров со стороны индустрии майнинга криптовалют. Периодические скачки курса "цифрового золота" вызывают всплески необходимости в специализированных изделиях и в обычных компьютерных комплектующих по любым ценам. Эта мания началась с того, что из продажи пропали мощные видеокарты. Однако для постройки майнинговых ферм требуются не только графические ускорители. Кроме того, новомодная криптовалюта Chia Coin генерируется уже не с помощью видеокарт — для ее добычи требуется большое количество жестких дисков. Процесс такой работы очень быстро выводит их из строя, что способствует все новым и новым покупкам. Сторонники конспирологических теорий склонны полагать, что производители компьютерного "железа" косвенно стимулируют развитие майнинга криптовалют, поскольку это увеличивает спрос на их продукцию с высокой добавленной стоимостью. Признаюсь, подобные соображения выглядят весьма правдоподобными. Локализация во вред Надо понимать, что многолетняя тенденция к локализации производства микрочипов в отдельных регионах мира сыграла злую шутку с их крупными потребителями. В настоящее время полупроводниковая промышленность в основном сконцентрирована в таких странах, как Китай, Тайвань, Сингапур, США, Япония, Южная Корея. Менее масштабные производства имеются в нескольких европейских государствах, а также в Израиле, ОАЭ и Мексике.

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