"Известия" предупредили о возможном дефиците на российском авторынке

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Нехватка полупроводников может привести к дефициту на российском авторынке. Об этом в пятницу пишет газета "Известия".

Издание напоминает, что пандемия заставила многих производителей полупроводников приостановить выпуск продукции. Снегопад в Техасе и пожар на территории одного из предприятий Renesas в Японии, крупнейшего обработчика кремниевых плат, еще больше усугубили ситуацию с нехваткой компонентов. При этом производство микрочипов после восстановления промышленности не соответствует спросу, так как для создания одного полупроводника необходимо до полугода, пишут "Известия".

Эксперты отмечают, что для возобновивших работу заводов полупроводников автомобильная промышленность является далеко не приоритетным заказчиком. В первую очередь новые полупроводники поступают производителям смартфонов, игровых консолей и другой бытовой электроники, поскольку они, как правило, более прибыльные клиенты. В этой ситуации ряду зарубежных автоконцернов приходится сокращать производство.

Ситуация на отечественном авторынке

Как сообщила газете руководитель PR-группы "Jaguar Land Rover Россия" Наталья Трынко, сложившаяся ситуация вынудила компанию скорректировать производство и остановить несколько заводов. Как только станет возможно, компания вернется к производству в полном объеме, добавила Трынко.

В пресс-службе автопроизводителя Geely Motors сообщили, что проблема с полупроводниками в компании решена. Проблема нехватки микрочипов в некоторой степени отразилась и на продуктах Geely, представленных на российском рынке, однако к настоящему моменту трудности преодолены, добавили в компании

В представительстве BMW изданию сообщили, что испытывают сложности с опциями на различных моделях автомобилей. "Заказы на полупроводники были размещены в достаточном объеме для производственных мощностей 2021 года, и мы ожидаем, что наши подрядчики исполнят свои обязательства. На данный момент автомобили поступают в Россию в полном объеме, тем не менее некоторые опции могут быть недоступны к заказу, но мы уверены, что способны предоставить клиентам альтернативу из широкого списка опций", - добавил представитель компании.

Директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский подтверждает, что кризис уже сказывается на бизнесе и доступности моделей различных брендов.

"Нехватка автомобильных микрочипов действительно влияет на рынок. К примеру, не хватает схем, которые управляют мультимедиа или пневмоподвеской - для автомобилей премиального сегмента данные опции крайне важны. Уже понятно, что возникшая проблема в связи с этим может продлиться до конца года. Между тем дефицит автомобилей сохраняется. Нехватку по некоторым позициям в разной степени фиксируем, например, у Audi, BMW, Mercedes, Jaguar Land Rover, Cadillac, Chevrolet", - заявил он.

При этом в "Автовазе" отметили, что полупроводниковый кризис не коснулся предприятия, склады полностью заполнены продукцией благодаря своевременной реакции логистов.

В Минпромторге РФ еще в марте ТАСС сообщали, что министерство готово оказать автопроизводителям и их поставщикам поддержку в случае проблем с электронными комплектующими.